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Архив - Донецкая область

В Петровском районе Донецка прорвало дамбу

26.03.2021 12:00
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В Петровском районе Донецка прорвало дамбу

В Петровском районе Донецка вследствие порыва на водоводе произошла авария на водопреграждающей дамбе, из-за чего затопило дома частного сектора. Об этом сообщил "мэр" города Алексей Кулемзин в соцсетях.
"По информации Петровского района, вблизи остановки СДШОР №4 "Велоспорт" произошел порыв на водоводе. С учетом выпадения обильных осадков прорвало водопреграждающую дамбу, что привело к подтоплению частного сектора по улицам: Багрицкого, Триумфальная, Прогрессивной, Казанской, Пехотной", — написал Кулемзин.
Он также сообщил, что "принимаются меры по восстановлению целостности дамбы и устранению последствий подтопления жилых домов".



Теги: Донецк, дамба, затопление, Петровский район
 
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