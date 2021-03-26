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В Петровском районе Донецка прорвало дамбу
26.03.2021 12:00
В Петровском районе Донецка вследствие порыва на водоводе произошла авария на водопреграждающей дамбе, из-за чего затопило дома частного сектора. Об этом сообщил "мэр" города Алексей Кулемзин в соцсетях.
"По информации Петровского района, вблизи остановки СДШОР №4 "Велоспорт" произошел порыв на водоводе. С учетом выпадения обильных осадков прорвало водопреграждающую дамбу, что привело к подтоплению частного сектора по улицам: Багрицкого, Триумфальная, Прогрессивной, Казанской, Пехотной", — написал Кулемзин.
Он также сообщил, что "принимаются меры по восстановлению целостности дамбы и устранению последствий подтопления жилых домов".
Теги: Донецк, дамба, затопление, Петровский район
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