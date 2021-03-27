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Архив - Донецкая область

264 человека в пятницу пересекли линию разграничения под Донецком

27.03.2021 17:00
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264 человека в пятницу пересекли линию разграничения под Донецком

Более 260 граждан в пятницу, 26 марта, воспользовались гуманитарным коридором для пересечения линии соприкосновения возле Донецка. Об этом сегодня сообщили в "МЧС ДНР".
"С 9:00 до 18:00 26 марта 2021 года функционировал на въезд и выезд ППТК "Еленовка". На территорию республики запущено 17 транспортных средств, 128 человек. На территорию Украины выпущено 30 транспортных средств, 136 человек", — сказано в сообщении.



Теги: Донбасс, Еленовка, гуманитарный коридор, КПВВ
 
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