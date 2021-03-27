Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Зеленский сделал заявление о гибели 4 воинов на Донбассе

27.03.2021 09:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Зеленский сделал заявление о гибели 4 воинов на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что начальник Генерального штаба вылетает на Донбасс для всестороннего изучения обстоятельств гибели четверых военных 26 марта. Об этом говорится в Фейсбуке Зеленского.
В тексте отмечается: "Сегодня на Донбассе погибли четыре украинских военнослужащих. Я выражаю искренние соболезнования семьям и близким погибших.
По моему поручению начальник Генерального штаба Украины немедленно вылетел на место происшествия для всестороннего выяснения всех обстоятельств дела. Представителям Украины в Трехсторонний контактной группе поручено инициировать безотлагательное проведение внеочередного заседания подгруппы по безопасности, а также срочно обсудить этот вопрос на уровне советников лидеров Нормандского формата. В ближайшее время я проведу разговор со всеми лидерами "Нормандской четверки"".
По информации пресс-центра ОС 26 марта около 14.00 четверо воинов ВСУ погибли и двое получили ранения в результате вражеского обстрела украинских позиций недалеко от населенного пункта Шумы из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм.



Теги: Донбасс, погибший, заявление, ООС, Зеленский
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх