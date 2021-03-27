Зеленский сделал заявление о гибели 4 воинов на Донбассе

27.03.2021 09:00

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что начальник Генерального штаба вылетает на Донбасс для всестороннего изучения обстоятельств гибели четверых военных 26 марта. Об этом говорится в Фейсбуке Зеленского.

В тексте отмечается: "Сегодня на Донбассе погибли четыре украинских военнослужащих. Я выражаю искренние соболезнования семьям и близким погибших.

По моему поручению начальник Генерального штаба Украины немедленно вылетел на место происшествия для всестороннего выяснения всех обстоятельств дела. Представителям Украины в Трехсторонний контактной группе поручено инициировать безотлагательное проведение внеочередного заседания подгруппы по безопасности, а также срочно обсудить этот вопрос на уровне советников лидеров Нормандского формата. В ближайшее время я проведу разговор со всеми лидерами "Нормандской четверки"".

По информации пресс-центра ОС 26 марта около 14.00 четверо воинов ВСУ погибли и двое получили ранения в результате вражеского обстрела украинских позиций недалеко от населенного пункта Шумы из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм.