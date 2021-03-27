Жителей ОРДО предупредили об отключении воды за неуплату

27.03.2021 13:00

Подконтрольное боевикам "ДНР" предприятие "Вода Донбасса" заявляет о скором отключении "злостных должников". Об этом сообщает сайт предприятия, передает "Трибун".

"С 15 апреля "Вода Донбасса" начнет отключать от услуг водоснабжения злостных должников.Тем, у кого возникли финансовые трудности, предприятие предлагает поторопиться и оформить реструктуризацию. Остальных убедительно просят погасить задолженность", - сказано в сообщении.

На предприятии заявляют, что основаниями для ограничения предоставления услуг являются:

- просрочка выполнения обязательств по оплате услуг централизованного водоснабжения и водоотведения;

- "несанкционированное" подключение к системе централизованного водоснабжения;

- вступившее в силу "решение" "судебных органов".