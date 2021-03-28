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Архив - Донецкая область

В Донецкой и Ивано-Франковской областях началось голосование на довыборах в Раду

28.03.2021 10:00
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В Донецкой и Ивано-Франковской областях началось голосование на довыборах в Раду

В Украине 28 марта проходят промежуточные выборы народных депутатов в одномандатных избирательных округах №50 (Донецкая область) и №87 (Ивано-Франковская область), а также 186 промежуточных и повторных местных выборов. Об этом сообщает официальный сайт ЦИК.
Голосование проходит на:
- 112 избирательных участках (106 - обычных, 6 - специальных) ОИО № 50, который включает часть Краматорского района и часть Покровского района.
- 117 избирательных участках (115 - обычных, 2 - специальных) ОИО № 87, который включает Надворнянский район, часть Ивано-Франковского района и часть Коломыйского района.
В целом, по предварительным подсчетам, проголосовать на выборах народных депутатов смогут почти 295 тысяч избирателей. Они будут выбирать среди 32 кандидатов: 18 - в ОИО № 50 и 14 - в ОИО № 87.
Голосование началось в 8:00 и продлится до 20:00.
Результаты промежуточных выборов народных депутатов Украины должны быть установлены не позднее чем на пятнадцатый день со дня голосования, то есть до 12 апреля 2021 включительно.



Теги: выборы, Верховная Рада
 
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