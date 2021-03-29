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В ОРДО с 1 апреля дорожает проезд в общественном транспорте
29.03.2021 15:00
В неподконтрольном Украине Донецке с 1 апреля повышается тариф на услуги по перевозке пассажиров в городском и междугородном транспорте. Об этом сообщили в «республиканской службе по тарифам».
По информации «ведомства» повышение стоимости проезда в городском транспорте составит 4 рубля, а в междугороднем проезд подорожает на 30%.
О повышении стоимости проезда заявили также в оккупационных администрациях Макеевки и Харцызска.
Теги: стоимость, проезд, общественный транспорт, ОРДО
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