В ОРДО с 1 апреля дорожает проезд в общественном транспорте

29.03.2021 15:00

В неподконтрольном Украине Донецке с 1 апреля повышается тариф на услуги по перевозке пассажиров в городском и междугородном транспорте. Об этом сообщили в «республиканской службе по тарифам».

По информации «ведомства» повышение стоимости проезда в городском транспорте составит 4 рубля, а в междугороднем проезд подорожает на 30%.

О повышении стоимости проезда заявили также в оккупационных администрациях Макеевки и Харцызска.