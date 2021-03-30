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Сегодня в Донецке "веерно" отключат электроэнергию
В Донецке 30 марта пять районов останутся без электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба "администрации" города.
Без света останутся жители следующих районов:
Петровский район
— с 8:00 до 16:00: ул. Степная; ул. Островского; ул. Кирова; ул. Ленина; ул. Школьная; ул. Горького;
— с 9:00 до 16:00: ул. Даргомыжского; ул. Петровского; ул. Забудского; ул. Точисского; ул. Л. Украинки; ул. Петровского; ул. Туркменская; ул. Карловская; ул. Спутников; ул. Свободная; ул. Победителей.
Пролетарский район
— с 8:00 до 17:00: ул. Вишневая, 41, 43, 45, 47, 49, 49а, 64, 66.
Ворошиловский район
— с 10:00 до 15:00: ул. Челюскинцев, 51-71, 76-84.
Киевский район
— с 10:00 до 15:00: ул. Челюскинцев, 208, 210; пр. Освобождения Донбасса, 8б, 14а, 14, 16, 16а.
Буденновский район
— с 9:00 до 16:00: ул. Никитина, 5-53, 2-36; ул. Засулич, 5-53, 2-36; ул. Эйзенштейна, 2-10, 1-5; ул. Тополевая, 112-122; ул. Ташкентская, 1-11, 2-10; ул. Римского-Корсакова, 1-15; ул. Динамическая, 3-11; ул. Ладыгина, 2-16, 1-13; ул. Барбюса, 4; ул. Зерносовхозная, 2-14, 1-15; ул. Индустрии, 2-11; ул. Пашковой, 2-28; ул. Большевиков, 18-59; ул. Крепильщиков, 43-57.
Теги: Донецк, отключение, электроэнергия
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