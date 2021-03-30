Последние новости раздела
- Стала известна повестка дня заседаний ТКГ 30-31 марта12:00
- Сегодня в Донецке "веерно" отключат электроэнергию10:00
- Абитуриентов из Крыма и ОРДЛО на подготовительных курсах обеспечат жильем и стипендией09:00
- В ОРДО с 1 апреля дорожает проезд в общественном транспорте15:00
- На Донетчине на довыборах в Раду лидирует организатор пророссийского псевдореферендума14:00
- Ситуация на КПВВ Донбасса утром 29 марта по данным ГПСУ12:00
- В ОРДО продлили сроки легализации украинских документов на недвижимость10:00
- Bellingcat установила главных палачей донецкой тюрьмы "Изоляция"08:00
- В Донецкой и Ивано-Франковской областях началось голосование на довыборах в Раду10:00
- 264 человека в пятницу пересекли линию разграничения под Донецком17:00
Стала известна повестка дня заседаний ТКГ 30-31 марта
30.03.2021 12:00
Украинская делегация в Трехсторонний контактной группе озвучила повестку дня очередных заседаний рабочих подгрупп и непосредственно видеозаседания ТКГ 30 и 31 марта, сообщает Радио Свобода.
«Повестка дня: вопрос о нарушениях режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ; имплементация Минских соглашений и итогов Парижского саммита; обеспечение безопасности в зоне конфликта, соблюдение режима прекращения огня; продолжение разработки плана совместных шагов; восстановление работы КПВВ и открытие новых в н.п. Золотое и Счастье; обмен удерживаемыми лицами; полный и безусловный доступ международных организаций; восстановление социально-экономических связей через линию разграничения», - говорится в сообщении делегации в фейсбуке.
Теги: Донбасс, заседание, ТКГ
Читайте также:
- Стало известно, кто откроет первое заседание Верховной Рады
- Сегодня Рада выбирает нового премьера: онлайн-трансляция (ВИДЕО)
- В Курахово состоялось заседание коллегии Главного управления пенсионного фонда в Донецкой области
- Комфорт для маломобильных групп: многое сделано неправильно
- Директоров-должников осудили коллеги
- Анатолий Близнюк: 33 шахты не имеют перспективы
- Стала известна повестка дня заседаний ТКГ 30-31 марта12:00
- Сегодня в Донецке "веерно" отключат электроэнергию10:00
- Абитуриентов из Крыма и ОРДЛО на подготовительных курсах обеспечат жильем и стипендией09:00
- Фармкомпания c Луганщины получила разрешение на производство препарата от коронавируса08:00
- Штаб ООС предупрелил жителей Счастья о двухдневных антитеррористических учениях16:00
- В ОРДО с 1 апреля дорожает проезд в общественном транспорте15:00
- На Донетчине на довыборах в Раду лидирует организатор пророссийского псевдореферендума14:00
- В ОРЛО школьникам продлили каникулы до 3 апреля13:00
- Ситуация на КПВВ Донбасса утром 29 марта по данным ГПСУ12:00
- В ОРДО продлили сроки легализации украинских документов на недвижимость10:00
- Стала известна повестка дня заседаний ТКГ 30-31 марта12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 30 марта11:00
- Сегодня в Донецке "веерно" отключат электроэнергию10:00
- Абитуриентов из Крыма и ОРДЛО на подготовительных курсах обеспечат жильем и стипендией09:00
- Фармкомпания c Луганщины получила разрешение на производство препарата от коронавируса08:00
- В Украине началось завершение отопительного сезона17:00
- Штаб ООС предупрелил жителей Счастья о двухдневных антитеррористических учениях16:00
- В ОРДО с 1 апреля дорожает проезд в общественном транспорте15:00
- На Донетчине на довыборах в Раду лидирует организатор пророссийского псевдореферендума14:00
- В ОРЛО школьникам продлили каникулы до 3 апреля13:00
- Нюансы выбора обручальных колец15:45
- Плюсы и минусы отмены перехода на летнее время16:00
- Инвестиции, стартапы и новый технологический регион — 1991 Mariupol провел онлайн-дискуссию "СХІД Інвесторів"18:00
- ТОП-3 дорогих моделей ванн17:00
- Переход на электронные трудовые книжки. Что изменится для украинцев?13:00
- Как можно автоматически получить денежные средства в сервисе кредитования LoviLave11:00
- 8 Марта: праздник нежности и красоты или равноправия?09:00
- Какие игры приносят реальные деньги?15:00
- Чем украинцы кормят мир?16:00
- Смогут ли новые законы закончить эпоху «евроблях»?18:00
- В ОРЛО объявили "иностранными гражданами" жителей Украины и ОРДО
- В ОРДО продлили сроки легализации украинских документов на недвижимость
- В ОРДО с 1 апреля дорожает проезд в общественном транспорте
- Жителей ОРДО предупредили об отключении воды за неуплату
- Зеленский сделал заявление о гибели 4 воинов на Донбассе
- Bellingcat установила главных палачей донецкой тюрьмы "Изоляция"
- Гороскоп на неделю с 29 марта по 4 апреля
- 264 человека в пятницу пересекли линию разграничения под Донецком
- Ситуация на КПВВ Донбасса утром 29 марта по данным ГПСУ
- На Донетчине на довыборах в Раду лидирует организатор пророссийского псевдореферендума