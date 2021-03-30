Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В России задержали гендиректора "Первого республиканского телеканала "ДНР"

30.03.2021 15:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В России задержали гендиректора "Первого республиканского телеканала "ДНР"

На днях в России был арестован глава "Первого республиканского телеканала" непризнанной "ДНР" гражданин РФ Сергей Пеляницын. Об этом написал Telegram-канал "НеТипичный Донецк".
Сообщается, что Пеляницын был задержан почти сразу после выезда на территорию РФ. Его подозревают в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов.
"Пеляницын – аферист, который зашел в ДНР из РФ с легендой, сам придумал себе биографию, устроил чистки на телевидении. Однако донецкие журналисты (в т.ч. уволенные Пеляницыным) его разоблачили, собрали доказательную базу, и отправили ее в Москву. И вот результат. Не можем не отметить, что данный персонаж тесно общался с кураторами информационной политики ЛНР Юрием Першиковым и Вячеславом Матвеевым. Оно и не удивительно – жулики и мошенники всегда найдут друг друга", — говорится в сообщении.



Теги: задержание, телеканал, ДНР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх