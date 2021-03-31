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Архив - Донецкая область

ОБСЕ продлила мандат миссии на Донбассе еще на год

31.03.2021 13:00
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ОБСЕ продлила мандат миссии на Донбассе еще на год

Мандат Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине продлен еще на один год - до 31 марта 2022 года, передает Укринформ.
Соответствующее консенсусное решение было принято во время специального заседания Постоянного совета ОБСЕ в среду, 31 марта.
Также делегации 57 стран-участниц одобрили бюджет Специальной мониторинговой миссии на новый годовой период - с 1 апреля 2021 по 31 марта 2022 года.
Таким образом, работа СММ ОБСЕ в Украине была продлена практически в последний момент - нынешний мандат миссии заканчивался 31 марта 2021 года.



Теги: Донбасс, мандат, СММ ОБСЕ
 
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