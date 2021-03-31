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Архив - Донецкая область

Пушилин проинспектировал боеготовность "подразделений" НВФ

31.03.2021 10:00
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Пушилин проинспектировал боеготовность "подразделений" НВФ

Главарь "ДНР" Денис Пушилин посетил один из военных полигонов и проинспектировал проведение "комплексных занятий по боевой подготовке", сообщают местные СМИ.
"По завершении стрельб и маневров глава государства отметил высокий уровень профессиональной подготовки личного состава и командиров, а также готовность Народной милиции ДНР к выполнению поставленных задач любой сложности" - говорится в сообщении.
Всего в занятиях по боевой подготовке участвовало более 500 военнослужащих.



Теги: Пушилин, ОРДО, инспекция, НВФ
 
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