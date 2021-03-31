Пушилин проинспектировал боеготовность "подразделений" НВФ

31.03.2021 10:00

Главарь "ДНР" Денис Пушилин посетил один из военных полигонов и проинспектировал проведение "комплексных занятий по боевой подготовке", сообщают местные СМИ.

"По завершении стрельб и маневров глава государства отметил высокий уровень профессиональной подготовки личного состава и командиров, а также готовность Народной милиции ДНР к выполнению поставленных задач любой сложности" - говорится в сообщении.

Всего в занятиях по боевой подготовке участвовало более 500 военнослужащих.