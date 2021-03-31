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СБУ выявила в Славянске тайник диверсантов "ЛДНР"
Служба безопасности Украины выявила в Славянске скрытый арсенал средств поражения боевиков. Среди изъятого: тротил, мины и карты с координатами объектов критической инфраструктуры Донбасса. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
По оперативным данным, злоумышленники планировали совершение диверсий на территории региона.
Установлено, что тайник в 2014 году устроил участник незаконных вооруженных формирований, который находится в розыске. В тайнике, найденном на территории его частного дома, правоохранители обнаружили: 1 кг тротила, 2 электродетонатора, четыре мины, реактивную противотанковую гранату РПГ-26, 6 гранатометных выстрелов, 3 гранаты РГД-5, 10 запалов, кумулятивный заряд и почти 1000 патронов различного калибра.
Изъятые средства поражения направлены на экспертизу. В рамках уголовного производства продолжаются неотложные следственные действия по привлечению к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности.
Теги: Славянск, СБУ, тайник, диверсанты
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