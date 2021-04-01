2 апреля группировка «ДНР» возобновит работу гумкоридора в Еленовке

01.04.2021 17:00

В пятницу, 2 апреля, группировка «ДНР» на один день разблокирует пункт пропуска «Еленовка» под Донецком. Об этом сообщает «штаб ДНР по предупреждению коронавируса».

Пересечь линию соприкосновения можно будет с 9:00 до 16:30. После перехода Украины на летнее время разницы в часовых поясах нет.

При этом, как и ранее, действуют ограничения. Для выезда с подконтрольной «ДНР» территории нужно иметь регистрацию на контролируемой украинской властью территории. Для въезда в сторону Донецка необходимо заранее получить разрешение «межведомственного штаба ДНР».