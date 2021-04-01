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Архив - Донецкая область

2 апреля группировка «ДНР» возобновит работу гумкоридора в Еленовке

01.04.2021 17:00
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2 апреля группировка «ДНР» возобновит работу гумкоридора в Еленовке

В пятницу, 2 апреля, группировка «ДНР» на один день разблокирует пункт пропуска «Еленовка» под Донецком. Об этом сообщает «штаб ДНР по предупреждению коронавируса».
Пересечь линию соприкосновения можно будет с 9:00 до 16:30. После перехода Украины на летнее время разницы в часовых поясах нет.
При этом, как и ранее, действуют ограничения. Для выезда с подконтрольной «ДНР» территории нужно иметь регистрацию на контролируемой украинской властью территории. Для въезда в сторону Донецка необходимо заранее получить разрешение «межведомственного штаба ДНР».



Теги: Донбасс, Еленовка, гуманитарный коридор, КПВВ
 
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