В ОРДО на Енакиевском коксохиме произошла серьезная авария

01.04.2021 12:00

Сегодня, 1 апреля, на "Енакиевском коксохимпроме" в ОРДО произошла авария. Об этом сообщают пользователи социальных сетей.

"Енакиево. Авария на ЕКХП - горит трансформаторная, завод обесточен, частично нет света в городе", - пишет в Твиттере блогер hochu domoy v ua (@hochu_dodomu).

Какие-либо подробности ЧП отсутствуют.