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Сотрудники МинВОТ обнаружили в Славянске российское телевидение
На свободной части Донетчины, в Славянске, есть вещание российских телеканалов. Об этом сегодня, 2 апреля, заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, передает сайт «Новости Донбасса».
В комитете прошли слушания на тему «Об обеспечении стабильного украинского вещания на временно оккупированные и пограничные территории Украины».
Резников сообщил о ситуации, которую зафиксировали его помощники, находясь в командировке на Донбассе.
«Вчера вернулась группа моих советников из командировки в Донецкую и Луганскую области, занимаясь вопросом стратегии экономического развития Донецкой и Луганской областей на свободной части Украины. Они поселялись в гостинице в Славянске. И в гостинице Славянска, в кабельном телевидении локальной этой гостиницы они имели "счастливую" возможность посмотреть пакет российского телевидения», – заявил вице-премьер.
По его словам, эта информация уже передана в Службу безопасности Украины.
Теги: Россия, Донбасс, телевидение, Славянск
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