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Архив - Донецкая область

Стали известны потери боевиков ОРДЛО за март

02.04.2021 14:00
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Стали известны потери боевиков ОРДЛО за март

Потери российских оккупационных войск на неконтролируемых частях Донецкой и Луганской областей в марте составили 24 убитыми и 37 ранеными. Как передает Укринформ, об этом сообщает в Twitter пресс-офицер ВСУ Сергей Нещадим.
«Потери российских наемников на Донбассе в марте составили 61 человек. В частности, безвозвратные 24 (не боевые - 21, боевые - 3), санитарные - 37 (не боевые - 34, боевые - 3)», - сообщил Нещидим.
Он также напомнил, что с 27 июля 2020 года по 31 марта 2021 года количество убитых и раненых составляет 405. В частности, безвозвратные - 185 человек (не боевые - 177, боевые - 8), санитарные - 220 (не боевые - 213, боевые - 7). Кроме того, было уничтожено 12 единиц вражеского вооружения и военной техники (боевая бронированная машина - 1, БПЛА - 6, автомобильная техника - 5).



Теги: Донбасс, боевики, потери, ОРДЛО
 
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