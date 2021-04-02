В "Л/ДНР" объявили первый призыв на военную службу

02.04.2021 11:00

Глава самопровозглашенной "ЛНР" Леонид Пасечник своим указом объявил о начале призыва для лиц, подлежащих воинской службе на обучение военным специальностям в "Народной милиции ЛНР".

В указе говорится о решении провести с 1 апреля по 30 сентября мероприятия по обязательному обучению по военно-учетным специальностям солдат и сержантов в возрасте от 18 до 27 лет, «состоящих на воинском учете или не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете, и не пребывающих в запасе», в количестве 200 человек.

Известно также, что срок обучения военнообязанных граждан воинским специальностям составляет шесть месяцев.

В свою очередь глава соседней "ДНР" Денис Пушилин также объявил с 1 апреля призыв на военную службу. В ряды "Народной милиции ДНР" направят 200 человек из числа призывников сроком на шесть месяцев.