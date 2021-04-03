В результате обстрелов на Донбассе ранены двое украинских воинов и один гражданский

03.04.2021 11:00

За минувшие сутки, 2 апреля, было зафиксировано 21 нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, из которых 20 обстрелов были совершены по позициям украинских защитников и 1 обстрел гражданской инфраструктуры Красногоровки. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Північ", вблизи населенных пунктов Золотое-4 и Новоалександровка российские оккупанты открывали огонь из минометов 82-го и 120-го калибров, а у Светлодарска и Новотошковского враг использовал крупнокалиберные пулеметы и гранатометы различных систем. В направлении поселка Новолуганское вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел из гранатометов различных систем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід", вблизи населенных пунктов Пищевик, Красногоровка и Гнутово противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а у поселка Опытное - еще и из противотанкового ракетного комплекса. Вблизи Водяного, на Приазовье, вооруженные формирования Российской Федерации использовали подствольные гранатометы. В районе населенного пункта Авдеевка оккупанты совершили обстрел из ручных противотанковых гранатометов, а около населенного пункта Пески - из стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов двое украинских воинов получили ранения. Военнослужащим оперативно оказана необходимая медицинская помощь. На месте происшествия работают командование воинской части и представители военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины.

В районе населенного пункта Красногоровка противник совершил обстрел гражданской инфраструктуры, в результате чего мужчина получил осколочное ранение. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение.

Обо всех фактах нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации Украинская сторона СЦКК уведомила представителей ОБСЕ.