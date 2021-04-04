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Оккупанты распространяют фейк о гибели ребенка от "обстрела ВСУ"
Российские СМИ и подконтрольные оккупантам ресурсы в ОРДЛО распространяют фейк о том, что в Александровке на окраине Донецка в результате "действий ВСУ" якобы погиб ребенок. Об этом сообщает блогер Александр Коваленко в Фейсбуке.
"Российским пропагандистам было принципиально важно распространить фейк о том, что село Александровское находится вблизи Донецка, а именно, нарочно спутать его с прифронтовым селом Александровка, находящимся на линии фронта. А все потому, что село Александровское, в котором произошел трагический инцидент, находится в глубочайшем тылу оккупантов и ни один дрон ВСУ туда попросту не может долететь.
Фактически, своим топографическим кретинизмом они попытались скрыть преступление оккупантов, на совести которых - гибель смерть ребенка. Причем не просто скрыть, но и организованно в нем обвинить ВСУ. Не исключено, что для дальнейшего развития этой провокации в рамках эскалации", - отмечает Коваленко.
Теги: Донбасс, ребенок, СМИ, гибель, фейк, ОРДО
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