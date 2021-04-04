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Архив - Донецкая область

"Власти" Донецка провели общегородской субботник

04.04.2021 15:00
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"Власти" Донецка провели общегородской субботник

Первый в этом году общегородской субботник в Донецке объединил свыше 21 тысячи жителей города. Об этом сообщили в "городской администрации".
"В субботнике на всей территории города приняли участие более 21 тысячи человек", – отметили в "мэрии", добавив, что содействие им оказывали 65 единиц техники.
Силами горожан были расчищены не только территории скверов и парков, но и улицы, тротуары, придомовые территории, ликвидировано 19 стихийных свалок, также высажено порядка 2000 единиц растений.
Отметим, что это первый общегородской субботник в этом году. Следующие субботники пройдут 10, 17 и 24 апреля.



Теги: Донецк, Донбасс, субботник
 
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