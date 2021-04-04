За минувшие сутки на Донбассе погиб один воин, зафиксировано 10 обстрелов

04.04.2021 09:00

За минувшие сутки, 3 апреля, было зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"В районе оперативно-тактической группировки "Схід" вблизи населенного пункта Пески, российские оккупанты открывали огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а около поселка Гнутово - из минометов 82-го калибра и ручных противотанковых гранатометов. Вблизи населенных пунктов Авдеевка, Широкино и Водяное, на Приазовье, российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем", - подчеркивают в штабе.

Кроме этого сообщается, что около населенного пункта Шумы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Північ" произошел подрыв на неизвестном минно-взрывном устройстве в результате которого, боевое травмирование, несовместимое с жизнью, получил военнослужащий Объединенных сил. Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника.