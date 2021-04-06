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В Донецке произошел взрыв в подъезде жилого дома
06.04.2021 10:00
В Калининском районе Донецка произошел взрыв в подъезде жилого дома, есть пострадавший. Об этом сегодня сообщил "мэр" города Алексей Кулемзин.
«В Калининском районе в подъезде дома по улице Овнатаняна, 20-а произошел взрыв. Мужчина обнаружил пакет, в котором оказалось взрывное устройство. Пострадавший направлен в больницу», — сказал Кулемзин.
Он добавил, что при обнаружении неизвестных предметов жителям необходимо немедленно сообщать в правоохранительные органы.
Теги: Донецк, взрыв, подъезд, жилой дом
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