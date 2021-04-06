В Донецке произошел взрыв в подъезде жилого дома

06.04.2021 10:00

В Калининском районе Донецка произошел взрыв в подъезде жилого дома, есть пострадавший. Об этом сегодня сообщил "мэр" города Алексей Кулемзин.

«В Калининском районе в подъезде дома по улице Овнатаняна, 20-а произошел взрыв. Мужчина обнаружил пакет, в котором оказалось взрывное устройство. Пострадавший направлен в больницу», — сказал Кулемзин.

Он добавил, что при обнаружении неизвестных предметов жителям необходимо немедленно сообщать в правоохранительные органы.