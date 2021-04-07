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Архив - Донецкая область

В ООС за сутки 14 обстрелов, два бойца ВСУ погибли

07.04.2021 09:00
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В ООС за сутки 14 обстрелов, два бойца ВСУ погибли

На Донбассе в районе проведения Операции объединенных сил за прошедшие сутки сепаратисты 14 раз нарушили режим прекращения огня. У ВСУ потери, сообщает в утренней сводке штаб ООС.
"Недалеко от населенного пункта Невельское противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов. Неподалеку от Песков и Опытного оккупанты открывали огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 82-го и 120-го калибра, а также из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов", - говорится в сообщении.
Также указывается, что у Авдеевки, Новоселовки, Каменки и Гнутово сепаратисты обстреляли украинских воинов из стрелкового оружия, автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов.
Возле поселка Новгородское велся огонь из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов, а неподалеку от Золотого-4 и Шумов - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Вблизи поселка Новотошковское враг применял стрелковое оружие.
"Вследствие вражеских обстрелов один украинский воин получил ранения, несовместимые с жизнью. Кроме этого, один военнослужащий погиб в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве", - добавили в штабе.



Теги: Донбасс, погибший, обстрелы, ООС
 
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