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С начала суток на Донбассе уже 5 обстрелов, один воин ВСУ погиб
По состоянию на 7:00 утра 8 апреля со стороны российско-оккупационных войск было зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня, из которых 4 по позициям украинских защитников и 1 обстрел гражданской инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
Так, недалеко от населенных пунктов Пески и Водяное, что на Приазовье, враг открывал огонь из артиллерийской установки 122-го калибра, минометов 82-го калибра и стрелкового оружия.
"Вследствие вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, несовместимые с жизнью.
Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что в районе населенного пункта Водяное противник совершил артиллерийский обстрел гражданской инфраструктуры.
"На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь", - отметили в штабе.
Теги: Донбасс, погибший, обстрелы, ООС
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