В ОРДО пообещали "срочникам" льготы при поступлении в ВУЗы

08.04.2021 13:00

Молодые люди, которые прошли срочную службу в так называемой "народной милиции ДНР", будут иметь преференции при поступлении в высшие учебные заведения. Об этом заявил "глава республики" Денис Пушилин.

"У них будет возможность поступить в высшие учебные заведения, средние профессиональные учебные заведения на льготной основе. Льготы для тех, кто прошел срочную службу, уже практически разработаны", – сказал Пушилин.

Кроме того, те, кто для прохождения срочной службы оставил учебу или работу, будут там после завершения службы восстановлены.