Последние новости раздела
- В Первом городском пруду Донецка нашли тело женщины16:00
- Задолженность ПФУ перед жителями ОРДЛО выросла до 11 млрд гривен14:00
- В ОРДО пообещали "срочникам" льготы при поступлении в ВУЗы13:00
- Владимир Зеленский начал рабочую поездку на Донбасс12:00
- С начала суток на Донбассе уже 5 обстрелов, один воин ВСУ погиб10:00
- На экстренном заседании ТКГ договорились о соблюдении режима прекращения огня08:00
- Кравчук предлагает перенести заседания ТКГ из Беларуси в Польшу12:00
- В ООС за сутки 14 обстрелов, два бойца ВСУ погибли09:00
- Более 50 населенных пунктов Донетчины остались без водоснабжения08:00
- Гуманитарным коридором на КПВВ «Еленовка» 5 апреля воспользовались 198 человек15:00
В Первом городском пруду Донецка нашли тело женщины
08.04.2021 16:00
В Ворошиловском районе оккупированного Донецка произошел случай гибели на воде. Об этом сообщило "МЧС ДНР" сегодня, 8 апреля.
ЧП произошло на ул. Стадионная, где возле берега Первого городского пруда нашли тело неизвестной женщины.
"Спасатели в легких защитных костюмах Л-1 зашли в воду и извлекли тело женщины, которое находилось возле берега", - говорится в сообщении.
Личность погибшей устанавливается.
Теги: Донецк, женщина, тело, пруд, парк Щербакова
Читайте также:
- В Донецке обнаружено тело женщины с ножевыми ранениями
- В Донецке нашли мертвую женщину в канализационном колодце
- В Англии в пруду нашли чемодан с трупом
- В Петровском районе Донецка погибла женщина
- В Донецке газовая труба спасла жизнь женщине, упавшей с восьмого этажа
- Сила и слабости телохранительной красавицы
- В Первом городском пруду Донецка нашли тело женщины16:00
- Луганщина получила еще два мобильных центра предоставления админуслуг15:00
- Задолженность ПФУ перед жителями ОРДЛО выросла до 11 млрд гривен14:00
- В ОРДО пообещали "срочникам" льготы при поступлении в ВУЗы13:00
- Владимир Зеленский начал рабочую поездку на Донбасс12:00
- С начала суток на Донбассе уже 5 обстрелов, один воин ВСУ погиб10:00
- На экстренном заседании ТКГ договорились о соблюдении режима прекращения огня08:00
- В "ЛНР" подорвались двое подростков14:00
- Кравчук предлагает перенести заседания ТКГ из Беларуси в Польшу12:00
- В ООС за сутки 14 обстрелов, два бойца ВСУ погибли09:00
- В Первом городском пруду Донецка нашли тело женщины16:00
- Луганщина получила еще два мобильных центра предоставления админуслуг15:00
- Задолженность ПФУ перед жителями ОРДЛО выросла до 11 млрд гривен14:00
- В ОРДО пообещали "срочникам" льготы при поступлении в ВУЗы13:00
- Владимир Зеленский начал рабочую поездку на Донбасс12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 апреля11:00
- С начала суток на Донбассе уже 5 обстрелов, один воин ВСУ погиб10:00
- В красную зону эпидопасности добавили еще две области09:00
- На экстренном заседании ТКГ договорились о соблюдении режима прекращения огня08:00
- ВОЗ подтвердила "украинско-британский" штамм СOVID-1917:00
- Что в доме может выдать плохую хозяйку?13:00
- Как защититься от коллекторов? Решения нового закона17:00
- Платформа MRIYAR – ваш быстрый старт бизнеса в сфере онлайн-продажи автозапчастей17:30
- Klitschko Foundation запрошує молодь з усієї України до участі у проєкті «Democracy Hub»!13:00
- Нюансы выбора обручальных колец15:45
- Плюсы и минусы отмены перехода на летнее время16:00
- Инвестиции, стартапы и новый технологический регион — 1991 Mariupol провел онлайн-дискуссию "СХІД Інвесторів"18:00
- ТОП-3 дорогих моделей ванн17:00
- Переход на электронные трудовые книжки. Что изменится для украинцев?13:00
- Как можно автоматически получить денежные средства в сервисе кредитования LoviLave11:00
- В Донецке произошел взрыв в подъезде жилого дома
- В ОРДО посреди дня приостановили работу банкоматов и терминалов «центробанка»
- На блокпосту в Луганской области скончался полицейский
- В Луганске снова повысили тарифы на услуги ЖКХ
- На экстренном заседании ТКГ договорились о соблюдении режима прекращения огня
- Более 50 населенных пунктов Донетчины остались без водоснабжения
- В Лисичанске осквернили мемориал "Героям-добровольцам"
- В "ЛНР" подорвались двое подростков
- В поезде "Константиновка-Киев" двое военнослужащих открыли стрельбу
- Что в доме может выдать плохую хозяйку?