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Владимир Зеленский начал рабочую поездку на Донбасс
08.04.2021 12:00
Президент Украины Владимир Зеленский отправился с рабочей поездкой на Донбасс, сообщает Офис президента.
"Глава государства посетит передовые позиции, где в последнее время систематически нарушается режим всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня и где в результате вражеских обстрелов погибли и были ранены украинские защитники. Владимир Зеленский едет на Донбасс как Верховный Главнокомандующий, чтобы пообщаться с военными и поддержать боевой дух защитников", - говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, ООС, Зеленский
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