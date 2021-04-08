Владимир Зеленский начал рабочую поездку на Донбасс

08.04.2021 12:00

Президент Украины Владимир Зеленский отправился с рабочей поездкой на Донбасс, сообщает Офис президента.

"Глава государства посетит передовые позиции, где в последнее время систематически нарушается режим всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня и где в результате вражеских обстрелов погибли и были ранены украинские защитники. Владимир Зеленский едет на Донбасс как Верховный Главнокомандующий, чтобы пообщаться с военными и поддержать боевой дух защитников", - говорится в сообщении.