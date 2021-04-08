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Архив - Донецкая область

Владимир Зеленский начал рабочую поездку на Донбасс

08.04.2021 12:00
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Владимир Зеленский начал рабочую поездку на Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский отправился с рабочей поездкой на Донбасс, сообщает Офис президента.
"Глава государства посетит передовые позиции, где в последнее время систематически нарушается режим всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня и где в результате вражеских обстрелов погибли и были ранены украинские защитники. Владимир Зеленский едет на Донбасс как Верховный Главнокомандующий, чтобы пообщаться с военными и поддержать боевой дух защитников", - говорится в сообщении.



Теги: Донбасс, ООС, Зеленский
 
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