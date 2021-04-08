Задолженность ПФУ перед жителями ОРДЛО выросла до 11 млрд гривен

08.04.2021 14:00

Задолженность по пенсиям переселенцев и жителей временно оккупированных территорий составляет уже 11 миллиардов гривен. Об этом заявила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова во время презентации ежегодного доклада о защите прав и свобод человека в Украине за 2020 год.

Она также отметила, что из-за карантинных ограничений в 27 раз уменьшилось количество пересечений КПВВ жителями временно оккупированных территорий. В частности, поступило 1700 сообщений о проблемах с пересечением линии соприкосновения.

«Нарушаются права на получение пенсионных выплат ВПЛ и гражданского населения, которое осталось проживать на временно оккупированных территориях. В частности, не выполняются судебные решения о возвращении Пенсионным фондом восстановленных выплат. Долги составляют практически 11 миллиардов гривен», – проинформировала омбудсмен.