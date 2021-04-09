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Архив - Донецкая область

Сутки в ООС: 15 обстрелов, погиб военнослужащий

09.04.2021 10:00
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Сутки в ООС: 15 обстрелов, погиб военнослужащий

На Донбассе за прошедшие сутки, 8 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил сепаратисты 15 раз нарушили режим прекращения огня - 11 обстрелов по позициям ВСУ, два обстрела гражданской инфраструктуры, сообщает штаб ООС.
"Неподалеку населенных пунктов Пески и Водяное враг открывал огонь из артиллерийских установок 122-го калибра, минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. У населенного пункта Широкино враг использовал крупнокалиберные пулеметы, а у поселка Невельское - станковые противотанковые гранатометы", - говорится в сообщении штаба.
Также сепаратисты открывали огонь из автоматических станковых гранатометов вблизи Луганского.
"Вследствие вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, несовместимые с жизнью", - добавили в штабе ООС.
На обстрелы наши защитники открывали огонь.



Теги: Донбасс, погибший, обстрелы, ООС
 
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