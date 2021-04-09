В ОРДЛО выявили за сутки 235 новых случаев COVID-19

09.04.2021 15:00

Сто девяносто восемь случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано в ОРДО за минувшие сутки. Об этом сегодня сообщили местные СМИ.

За тот же период сняты с учета после выздоровления 147 человек, 10 не пережили болезнь.

Всего в непризнанной "республике" признают 30 246 случаев COVID-19: на стационарном и амбулаторном лечении находятся 6262 пациента, выздоровели – 21 670, умерли – 2314.

На территории отдельных районов Луганской области медики зарегистрировали 3950 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки выявлено 37 новых заболевших, три человека скончались от осложнений, вызванных вирусом.

С начала пандемии в ОРЛО зарегистрировали 341 случай смерти пациентов с ковидом, выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус 3245 человек.