Зеленский выложил в Instagram селфи из Авдеевки

09.04.2021 12:00

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки на Донбасс посетил Авдеевку. Он сделал селфи на фоне разрушенного здания и снимок выложил в свой Instagram.

"Авдеевка. Промка. Брусья. Добрий ранок", - подписал фотографию Зеленский.