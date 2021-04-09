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Архив - Донецкая область

Зеленский выложил в Instagram селфи из Авдеевки

09.04.2021 12:00
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Зеленский выложил в Instagram селфи из Авдеевки

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки на Донбасс посетил Авдеевку. Он сделал селфи на фоне разрушенного здания и снимок выложил в свой Instagram.
"Авдеевка. Промка. Брусья. Добрий ранок", - подписал фотографию Зеленский.



Теги: Донбасс, Авдеевка, Instagram, Зеленский
 
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