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Чуть более 200 граждан пересекли гуманитарный коридор под Донецком 9 апреля
10.04.2021 15:00
Двести два человека воспользовались гуманитарным коридором на линии соприкосновения под Донецком в пятницу, 9 апреля. Об этом сегодня сообщила пресс-служба "МЧС ДНР".
"С 9:00 до 17:00 9 апреля 2021 года функционировал на въезд и выезд ППТК "Еленовка". На территорию республики запущено 20 транспортных средств и 114 человек, на территорию Украины выпущено 17 транспортных средств и 88 человек", — сказано в сообщении.
Теги: Донбасс, Еленовка, гуманитарный коридор, КПВВ
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