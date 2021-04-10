Чуть более 200 граждан пересекли гуманитарный коридор под Донецком 9 апреля

10.04.2021 15:00

Двести два человека воспользовались гуманитарным коридором на линии соприкосновения под Донецком в пятницу, 9 апреля. Об этом сегодня сообщила пресс-служба "МЧС ДНР".

"С 9:00 до 17:00 9 апреля 2021 года функционировал на въезд и выезд ППТК "Еленовка". На территорию республики запущено 20 транспортных средств и 114 человек, на территорию Украины выпущено 17 транспортных средств и 88 человек", — сказано в сообщении.