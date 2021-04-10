Главком ВСУ вакцинировался от COVID-19 в зоне ООС

10.04.2021 09:00

В районе ООС Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак вакцинировался от COVID-19. Об этом сообщает пресс-центр ОС.

"В ходе рабочей поездки в район проведения ООС Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак вместе с военнослужащими одной из бригад сделал прививку от COVID-19 в военном госпитале", - говорится в сообщении.

Отмечается, что таким образом Хомчак собственным примером подтвердил необходимость иммунизации - "единственного способа остановить пандемию и вернуться к привычной жизни".

По состоянию на 8 апреля, первую дозу вакцины Oxford/AstraZeneca (Covishield) получили 31 555 военнослужащих Вооруженных Сил Украины.