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Архив - Донецкая область

СМИ сообщили о письме Пушилина к Путину о помощи

11.04.2021 09:00
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СМИ сообщили о письме Пушилина к Путину о помощи

Руководство «ДНР» прорабатывает три варианта обращения к Владимиру Путину, сообщает ZN.UA.
В первом варианте звучит просьба оказать военную помощь «ДНР». Во втором — принять «ДНР» в состав России. В третьем — признать независимость «ДНР» и заключить договор о дружбе и сотрудничестве между «ДНР» и РФ. Это следует из текстов трех проектов письма, подготовленных «МИД ДНР» на имя президента России, за подписью «главы ДНР» Дениса Пушилина.
Эти документы добыли украинские спецслужбы. По дипломатическим каналам и коммуникационным линиям между спецслужбами информация была передана странам-партнерам Украины.
По данным украинских спецслужб, на Востоке на украино-российской границе Россия сосредоточила войсковую группировку, по своей численности превышающую группировку в 2014 году. Параллельно с этим, в «ДНР» предлагают свои варианты решения ситуации на Востоке и отправляют их в Кремль.
Все три варианта документа имеют одинаковую преамбулу. В ней Пушилин благодарит Путина за «участливое отношение к судьбе жителей Донбасса и бесценную помощь, которая помогает нам выживать под натиском киевских властей с 2014 года». Он также называет решения российского президента признать документы, выданные «жителям наших Республик», и возможность «вступления в гражданство» РФ бесценными «для людей, ощущающих себя русскими по духу и считающих своей главной целью интеграцию в российское социально-политическое и культурное пространство». Кроме того, Пушилин высоко оценивает «посреднические усилия Российской Федерации в Минском переговорном процессе».



Теги: Путин, помощь, письмо, ДНР, Пушилин
 
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