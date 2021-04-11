В оккупированном Донецке произошел пожар на мясокомбинате

11.04.2021 13:00

Накануне вечером произошел пожар в здании бывшего мясокомбината в Калининском районе Донецка, сообщает "МЧС ДНР".

По данным "ведомства", огонь охватил четвертый и пятый этажи неэксплуатируемого здания. Пожару был присвоен третий уровень сложности.

В ликвидации возгорания участвовали 93 человека личного состава МЧС и 23 единицы техники. На месте ЧП присутствовало руководство "ведомства" во главе с "министром" Алексеем Кострубицким.

"Уничтожено: кровля четвертого и пятого этажей на площади 3000 квадратных метров, утеплитель. Пожар локализован в 01:15 11 апреля", — сказано в сообщении.