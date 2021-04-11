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Архив - Донецкая область

В оккупированном Донецке произошел пожар на мясокомбинате

11.04.2021 13:00
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В оккупированном Донецке произошел пожар на мясокомбинате

Накануне вечером произошел пожар в здании бывшего мясокомбината в Калининском районе Донецка, сообщает "МЧС ДНР".
По данным "ведомства", огонь охватил четвертый и пятый этажи неэксплуатируемого здания. Пожару был присвоен третий уровень сложности.
В ликвидации возгорания участвовали 93 человека личного состава МЧС и 23 единицы техники. На месте ЧП присутствовало руководство "ведомства" во главе с "министром" Алексеем Кострубицким.
"Уничтожено: кровля четвертого и пятого этажей на площади 3000 квадратных метров, утеплитель. Пожар локализован в 01:15 11 апреля", — сказано в сообщении.



Теги: Донецк, пожар, мясо, комбинат
 
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