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Архив - Донецкая область

В ОРДЛО прибыли российские "военкоры"

12.04.2021 08:00
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В ОРДЛО прибыли российские "военкоры"

Российские пропагандисты Дмитрий Стешин, Семен Пегов, Юрий Кот заехали на оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей. На это обратил внимание в Facebook журналист Денис Казанский, приложив к посту скриншоты из соцсетей пропагандистов.
"Российские пропагандисты-стервятники Стешин, Пегов, Котенок потянулись на Донбасс. На месте жителей ОРДЛО я бы напрягся. Этим ребятам сейчас опять понадобятся истории про хищные украинские дроны и блуждающие минометы в мусоровозах. Так что в ближайшее время можно с высокой вероятностью ожидать новую волну загадочных обстрелов от "неуловимых ДРГ", - написал он.



Теги: Россия, пропаганда, ОРДЛО
 
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