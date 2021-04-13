Боевики на Донбассе провели дистанционное минирование "от имени ВСУ"

13.04.2021 11:00

Пророссийские боевики дистанционно заминировали гражданский сектор населенного пункта Зайцево в Донецкой области. Инцидент произошел накануне, 12 апреля. Об этом сообщила оперативно-тактическая группировка "Север" на странице в Facebook.

"Оккупанты коварно осуществили дистанционное минирование гражданского сектора населенного пункта Зайцево запрещенными Оттавской конвенции противопехотными минами ПОМ-2 под видом действий украинских военных. Особенность этих боеприпасов заключается в том, что их невозможно обезвредить без подрыва. Украина, согласно упомянутой Конвенции, к 2011 году под международным наблюдением уничтожила эти мины. А Россия, наоборот отказалась подписать и ратифицировать Оттавскую конвенцию - эти мины до сих пор находятся на вооружении ВС РФ", - говорится в сообщении.