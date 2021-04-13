- Представители ОРДЛО в ТКГ предложили "обменять" Пирогову на Казанского17:00
- 12 апреля гуманитарным коридором "Еленовка - Новотроицкое" воспользовались 207 человек14:00
- На севере Донетчины сокращена подача воды из-за аварии на водоводе12:00
- Боевики на Донбассе провели дистанционное минирование "от имени ВСУ"11:00
- Сегодня возобновятся переговоры по Донбассу в рамках ТКГ08:00
- Украина увеличила количество наблюдательных групп СЦКК на Донбассе13:00
- В ОРДЛО прибыли российские "военкоры"08:00
- Правозащитники: экспресс-тест на КПВВ не освобождает от установки "Вдома"15:00
- В оккупированном Донецке произошел пожар на мясокомбинате13:00
- Один воин погиб, еще один ранен в результате обстрелов НВФ ОРДЛО10:00
Представители ОРДЛО в ТКГ предложили "обменять" Пирогову на Казанского
Представители ОРДЛО в ТКГ предложили убрать из переговорного процесса осужденную за терроризм "экспертку" Майю Пирогову, если украинскую делегацию покинет Денис Казанский, против которого боевики открыли уголовное дело. Об этом в комментарии "ОстроВу" сообщил представитель ОРДО Украины в ТКГ Сергей Гармаш.
Они предложили три варианта: либо все члены делегаций (включая осужденную за терроризм в Украине Майю Пирогову) могут принимать участие, независимо от уголовного преследования; либо они готовы убрать Пирогову, но Украина убирает из состава делегации Казанского; либо из состава делегации исключаются все советники и эксперты и переговоры проходят один на один, то есть, с ними, как единственными представителями ОРДЛО", - сообщил он.
С.Гармаш подчеркнул, что украинская сторона ответила отказом на это предложение, поскольку в отличие от участников консультаций из Донецка и Луганска "все члены украинской делегации официально заявлены нотой МИДа Украины, и никто из них не осужден судом ни одного государства".
Теги: Донбасс, переговоры, ОРДЛО, ТКГ
- «В угаре празднуют «выборы»: РФ не ответила на предложение Украины о внеочередном заседании ТКГ
- Минский бой за Донбасс: чего требует официальный Киев
- В ОРДЛО распространяется лживая информация об Украине, — разведка
- Стал известен список представителей ОРДЛО на переговорах по Донбассу
- Оккупанты ОРДЛО обвинили Украину в срыве восстановления работы Vodafone
- Жебривский назвал сепаратистов "обезьянами с гранатой" и рассказал, когда на Донбассе наступит мир. ВИДЕО
- Представители ОРДЛО в ТКГ предложили "обменять" Пирогову на Казанского17:00
- 12 апреля гуманитарным коридором "Еленовка - Новотроицкое" воспользовались 207 человек14:00
- На севере Донетчины сокращена подача воды из-за аварии на водоводе12:00
- Боевики на Донбассе провели дистанционное минирование "от имени ВСУ"11:00
- В Луганской области снова начались пожары (ВИДЕО)09:00
- Сегодня возобновятся переговоры по Донбассу в рамках ТКГ08:00
- Украина увеличила количество наблюдательных групп СЦКК на Донбассе13:00
- В Луганске усилили наказание за неправильно выброшенный мусор12:00
- В ОРДЛО прибыли российские "военкоры"08:00
- Правозащитники: экспресс-тест на КПВВ не освобождает от установки "Вдома"15:00
- Представители ОРДЛО в ТКГ предложили "обменять" Пирогову на Казанского17:00
- Полтавская область с 15 апреля перейдет в красную зону карантина16:00
- В Украину идут два циклона с дождями и мокрым снегом15:00
- 12 апреля гуманитарным коридором "Еленовка - Новотроицкое" воспользовались 207 человек14:00
- Ученые опровергли более высокую агрессивность британского штамма коронавируса13:00
- На севере Донетчины сокращена подача воды из-за аварии на водоводе12:00
- Боевики на Донбассе провели дистанционное минирование "от имени ВСУ"11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 13 апреля10:00
- В Луганской области снова начались пожары (ВИДЕО)09:00
- Сегодня возобновятся переговоры по Донбассу в рамках ТКГ08:00
- «Шахтёр» разгромил «Мариуполь»14:00
- По каким критериям выбирать фитнес часы15:45
- «Донбасс» сыграет в финале плей-офф УХЛ12:10
- Как защититься от коллекторов? Решения нового закона17:00
- Платформа MRIYAR – ваш быстрый старт бизнеса в сфере онлайн-продажи автозапчастей17:30
- Klitschko Foundation запрошує молодь з усієї України до участі у проєкті «Democracy Hub»!13:00
- Нюансы выбора обручальных колец15:45
- Плюсы и минусы отмены перехода на летнее время16:00
- Инвестиции, стартапы и новый технологический регион — 1991 Mariupol провел онлайн-дискуссию "СХІД Інвесторів"18:00
- ТОП-3 дорогих моделей ванн17:00
- СМИ сообщили о письме Пушилина к Путину о помощи
- В ОРДЛО прибыли российские "военкоры"
- Правозащитники: экспресс-тест на КПВВ не освобождает от установки "Вдома"
- В оккупированном Донецке произошел пожар на мясокомбинате
- Британские журналисты сделали видеорепортаж из военного лагеря РФ у Воронежа (ВИДЕО)
- Гороскоп на неделю с 12 по 18 апреля
- Кабмин сделал "рокировку" в "красной" зоне карантина
- Чуть более 200 граждан пересекли гуманитарный коридор под Донецком 9 апреля
- В Луганске усилили наказание за неправильно выброшенный мусор
- Зеленский передал на нужды армии "президентские" самолет и вертолет