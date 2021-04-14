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На Донбассе запланировали масштабную реконструкцию школ и детсадов
На Луганщине в рамках программы "Большая стройка" отремонтируют 10 школ, 3 детсада и 2 спортивных объекта, передает Трибун.
Об этом сообщил заместитель начальника управления капитального строительства Департамента строительства, энергосбережения, архитектуры и градостроительства облгосадминистрации Роман Абраменко, передает пресс-служба Луганской ОГА.
Работы на двух из них будут финансироваться за счет местных бюджетов, на других - за средства госбюджета. Общая сметная стоимость этих объектов составляет порядка 412 миллионов гривен. В частности, в текущем году предусмотрено финансирование в размере 135,3 миллиона гривен.
Масштабное обновление объектов инфраструктуры проходит и на Донетчине. Об этом сообщили в Донецкой ОГА.
По словам замглавы Донецкой ОГА Юлии Костюниной, в планах реконструкция 7 детских садиков для 1500 детей: четырех - в Мариуполе, по одному в Доброполье, Константиновке и Мирнограде.
Кроме того, в рамках "Большой стройки" ожидается капитальное обновление 11 школ для 7500 учащихся: три - в Бахмуте, по одной школе - в Авдеевке, Мариуполе, Новогродовке, Родинском, Торецке, в пгт. Новоэкономичное и в поселках Кальчик и Петровка. Две из этих школ расположены вдоль линии разграничения - в Авдеевке и Торецке.
Также планируют создать музей науки в Мариупольском государственном университете.
Согласно плану президентской программы, к концу 2021 года планируют завершить работы на 15 объектах. Еще 4 объекта внесены как переходные на 2022 год.
Финансировать проекты будут из всех уровней бюджета: государственного, областного и местных бюджетов территориальных громад.
Теги: Донбасс, школа, реконструкция, детский сад
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