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В МинВОТ запустили горячую линию
Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины запускает телефонную линию, где можно будет получить ответы на вопросы, относящихся к компетенции ведомства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Для получения консультаций и квалифицированных ответов на свои вопросы, относящихся к компетенции Минреинтеграции, граждане могут обращаться по телефону - 0 800 750 107", - говорится в сообщении.
Горячая линия будет работать по вторникам и четвергам с 15:00 до 17:00.
"Обращения граждан, в которых поставлен вопрос справочного или консультативного характера рассматриваются непосредственно во время проведения горячей линии, однако если ответ на вопрос потребует дополнительного изучения, то он будет предоставлен гражданину в определенные законодательством сроки в письменном виде или с помощью дополнительного звонка соответствующего структурного подразделения", - отметили в Минреинтеграции.
Теги: горячая линия, переселенцы, ОРДЛО, МинВОТ
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