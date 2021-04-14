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Архив - Донецкая область

В ОРДО анонсировали очередную акцию «Бессмертный полк»

14.04.2021 10:00
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В ОРДО анонсировали очередную акцию «Бессмертный полк»

Группировка «ДНР» в отдельных районах Донецкой области планирует провести традиционную патриотическую акцию «Бессмертный полк» 9 мая. В «ДНР» заявили, что проведут акцию «в традиционном формате». Организатором акции выступает движение «Молодая Республика», подконтрольное группировке.
Шествие планируют провести по улице Артема в Донецке. Всех желающих приглашают прийти с заранее заготовленным транспарантом и фотографией своего родственника к 10:00 по адресу ул. Артема, 97.
При этом организаторы не указали, будут ли действовать противоэпидемиологические меры, связанные с пандемией коронавируса.



Теги: акция, 9 мая, ОРДО
 
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