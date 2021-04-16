Краматорские волонтеры начали акцию "Пасхальная корзина"

16.04.2021 11:00

Благотворительный фонд "Каритас Краматорск" объявил о начале ежегодной акции "Пасхальная корзина", сообщает Восточный вариант.

В рамках этой инициативы фонд собирает средства, чтобы подарить праздник и поддержать пожилых людей, чья жизнь во время пандемии COVID-19 еще больше усложнилась.

Присоединиться к акции очень просто, нужно выполнить три простых шага:

Приобрести у фонда за благотворительное пожертвование деревянную заготовку.

Раскрасить ее, это можно сделать всей семьей.

Прислать фото нам (в социальных сетях или по почте) для участия в конкурсе.

Все фото фонд разместит в специальном альбоме, а кто наберет больше всего "лайков" получит от него призы. Больше готовых доработок, больше шансов! Заказать заготовку или несколько можно несколькими способами:

Позвонив на горячую линию 066 993 2800 и договориться о количестве и выбранном варианте, а затем посетить офис (г. Краматорск, ул. Южная, 9) и забрать упаковку собственноручно.

Сделать благотворительное пожертвование (перейдя по этой ссылке) и указать в назначенные платежа свои данные, а потом тоже забрать выбранную заготовку у нас из офиса.

Сделать пожертвование и написать в сообщение фонда (в социальных сетях или по почте) время и данные по платежу для отправки по Новой почте.

Если у Вас остались вопросы или Вы уже готовы делать заказ, звоните на горячую линию фонда 066 993 2800.