В Кремле заявили об улучшении ситуации на Донбассе

16.04.2021 15:00

Число нарушений режима прекращения огня на Донбассе уменьшилось, заявил в пятницу, 16 апреля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

"Идет меньше сообщений о нарушениях режима прекращения огня, их действительно меньше. Но пока, наверное, нет повода для того, чтобы полностью успокоиться и перестать самым тщательным образом отслеживать ситуацию на линии соприкосновения", - сказал он.