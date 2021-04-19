Жителей ОРДО на полдня оставили без теле- и радиовещания

19.04.2021 08:00

19 апреля 2021г. с 02:00 до 12:00 в ОРДО будет проводиться плановая ежеквартальная профилактика оборудования теле- и радиовещания. Об этом сообщили в так называемом «минсвязи».

"На время профилактики эфирное вещание будет отсутствовать по всей территории ДНР", - говорится в сообщении.