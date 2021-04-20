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Аваков проинспектировал подразделения ГСЧС в Донецкой области
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков провел инспекцию подразделений ГСЧС в Донецкой области, передает пресс-служба ГСЧС.
"Спасатели ГСЧС постоянно совершенствуются технически и профессионально. Скоростные RIB-лодки, современное водолазное оборудование и квадрокоптер, которые помогают в спасательных работах на море, в частности таких сложных как подводное разминирование. Акватория Мариуполя и всего Азова будет безопасной", - сказал Аваков.
В свою очередь, председатель ГСЧС Николай Чечеткин отметил, подразделения Службы стали значительно мощнее именно в акватории Азовского моря.
"Мы получили три новых катера и новую технически радиационную лабораторию. За прошлый год также получили 18 единиц спасательной техники. С начала войны подразделения ГСЧС восстанавливают дома, пострадавшие от вражеских обстрелов. На сегодня удалось восстановить более две тысячи домов. Только в этом году восстановили 80 частных усадеб", - сказал он.
Также глава ГСЧС напомнил, что работы по разминированию Донетчины проходят ежедневно. В среднем за день удается изъять и обезвредить 70-80 опасных предметов.
Теги: Азовское море, Мариуполь, Аваков, ГСЧС
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