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Красный Крест направил в ОРДЛО 120 тонн продуктов
20.04.2021 09:00
19 апреля через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию последовали шесть автомобилей с гуманитарным грузом от Международного Комитета Красного Креста. Об этом информирует пресс-служба Госпогранслужбы Украины.
"Жителям временно оккупированной части Донецкой и Луганской областей доставлены продуктовые наборы. Общий вес груза составил более 120 тонн".
Теги: Донбасс, Красный Крест, гуманитарная помощь, Новотроицкое, КПВВ
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