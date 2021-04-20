Красный Крест направил в ОРДЛО 120 тонн продуктов

20.04.2021 09:00

19 апреля через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию последовали шесть автомобилей с гуманитарным грузом от Международного Комитета Красного Креста. Об этом информирует пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"Жителям временно оккупированной части Донецкой и Луганской областей доставлены продуктовые наборы. Общий вес груза составил более 120 тонн".