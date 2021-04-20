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Архив - Донецкая область

Советники лидеров "Нормандской четверки" провели видеоконференцию

20.04.2021 08:00
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Советники лидеров "Нормандской четверки" провели видеоконференцию

В понедельник, 19 апреля, состоялась встреча советников глав государств нормандской четверки (Украина, Германия, Франция, Россия) в режиме видеоконференции. Об этом сообщает в Facebook украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.
Как отмечается, главным вопросом встречи стало обсуждение практических шагов, необходимых для соблюдения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня.
По информации украинской делегации в ТКГ, все стороны подтвердили свое стремление к соблюдению режима полного и всеобъемлющего прекращения огня.
"Даже прозвучало интересное предложение провести следующую встречу политических советников непосредственно на линии разграничения с целью принятия необходимых решений в конкретных условиях", – говорится в сообщении.
Сообщается, что конкретные меры, которые могли бы усовершенствовать механизм контроля за соблюдением режима прекращения огня, политические советники поручили проработать в подгруппе по безопасности ТКГ, соответствующее заседание которой запланировано на 20 апреля в 10:00.
Глава ОП Андрей Ермак отметил, что у украинской стороны есть много предложений по совершенствованию функционирования режима прекращения огня.
Как отмечается, речь идет о более строгой ответственности за снайперские обстрелы. Кроме того украинская сторона предложила сделать обязательными встречи рабочей группы ТКГ по вопросам безопасности в течение 24 часов, если на Донбассе из-за обстрелов гибнут люди.
Советники лидеров Украины, Франции, Германии и России также договорились на следующих заседаниях продолжить работу над согласованием кластеров, которые призваны обеспечить выполнение минских договоренностей для мирного урегулирования ситуации на Донбассе.



Теги: итоги, встреча, советник, нормандская четверка
 
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