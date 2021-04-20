В Мариуполе и Лисичанске открыли IТ-мастерские для студентов

20.04.2021 15:00

В Донецкой и Луганской областях открылись цифровые лаборатории для молодёжи, сообщает Восточный вариант.

Студенты могут их посещать бесплатно и воплощать свои смелые идеи в реальность с помощью 3D-принтера. Все IТ-мастерские оснастили специальным оборудованием для производства.

"В нашей цифровой лаборатории находятся шесть аппаратов, два 3D-принтера, лазерная ЧПУ-установка (числовое програмное управление), две фрезерных, 3D-сканер, плотер, ЧПУ-вышиванка", — рассказал Александр Ишинов, менеджер цифровой лаборатории в Мариуполе.

Цифровая лаборатория есть и в Лисичанске. Сюда приезжают на занятия школьники и студенты из разных городов Луганской области.

"Создаём собственные наклейки, которые можно использовать в быту, на телефон их клеим, на ноутбуки. Создаём трафареты, создаем собственные брелоки с молодёжью для того, чтобы показать, что можно зарабатывать благодаря вот таким созданным возможностям", — рассказала Анна Рясная, директор КУ "Лисичанский городской Дворец культуры".

Студентам в лаборатории организовывают встречи с предпринимателями.

"У нас проходят встречи учащихся ПТУ с реально работающим бизнесом, на которых вырабатывается общее видение, как те технологии и навыки, которые они получают при учебных сессиях, могут применяться в бизнесе", — отметил Андрей Жидков, консультант по оборудованию проекта.

Каждый, кто побывал в IТ-мастерской, может воплотить в жизнь свою идею и унести домой готовое изделие.