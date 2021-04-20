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Архив - Донецкая область

В ОРДО показали, как готовятся к параду первые "призывники"

20.04.2021 17:00
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В ОРДО показали, как готовятся к параду первые "призывники"

Так называемые "военнослужащие срочной службы" НВФ ОРДО примут участие в параде к 9 мая, сообщает управление "народной милиции ДНР".
"Призывники Народной Милиции ДНР продолжают обретать навыки в строевой подготовке, – сказано в сообщении. – Основной упор делается на выполнении строевых приемов в движении, как индивидуально, так и в составе подразделения. Основная цель занятий – подготовка к участию призывников в Параде Победы 9 мая", - говорится в сообщении.
Первый в истории "ДНР" призыв на военную службу был объявлен 1 апреля текущего года и охватил 200 новобранцев.



Теги: Парад Победы, призывники, ОРДО
 
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