Российская партия открыла в Донецке «центр защиты прав граждан»

21.04.2021 13:00

20 апреля во временно неподконтрольном украинской власти Донецке российская политическая партия «Справедливая Россия – За правду» открыла «центр защиты прав граждан». Информация об этом размещена в местных сообществах в соцсетях, сообщает сайт novosti.dn.ua.

Как утверждается, основная задача центра – «научить граждан защищать свои права и заставить власть исполнять законы».

Дончанам предлагают получать консультации по телефону или записываться на прием.

Как уверяют в донецком представительстве «Справедливой России – За правду», в ходе приема «будут рассматриваться такие вопросы, как содействие в получении гражданства Российской Федерации; реализация социальных, избирательных, конституционных прав и обязанностей граждан РФ, проживающих на территориях Донецкой и Луганской народных республик».

Кроме того, партия прямо сообщает о своих агитационно-политических целях – «оказывать помощь в реализации права граждан РФ, проживающих на территориях ДНР и ЛНР, на вступление в партию "Справедливая Россия – За правду"».